Москва, 19 августа, 2020, 07:57 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Ответчиками выступают ООО «Корпорация Русская Фильм Группа», а также Анна Чурина и Алексей Петрухин. Ответчики были задействованы в производстве российско-китайского фильма «Тайна печати дракона», в котором снимались Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Иск фонда пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Fond-kino.ru Фонд Кино

Исковое заявление поступило 14 августа 2020 года. Сумма требований — 221 989 775,07 рубля.

Ранее долг по договору займа в размере 10,5 млн долларов США и 3,6 млн долларов процентов пыталась в декабре 2019 года взыскать и компания «FORSETI ADVISORS CORP». Она требовала обязать ООО «Кинокомпания СТВ» осуществлять перевод 100 млн рублей, причитающихся ООО «Корпорация Русская Фильм Группа» по договору о совместной деятельности от 2015 года от осуществления кинотеатрального проката фильма «Тайна Печати Дракона», на счёт суда «в целях депонирования указанных денежных средств до окончания рассмотрения Лондонским международным третейским судом спора по иску компании к ООО «Корпорация Русская Фильм Группа». В ходатайстве было отказано, о судьбе спора в суде Лондона пока ничего неизвестно.

Напомним, по открытым данным, фонд выделял средства на выпуск фильма «Тайна печати дракона», который ранее уже был поводом для раздора. В рамках банкротного дела, начатого в отношении компании «Корпорация Русская Фильм Группа», конкурсный управляющий требовал привлечь к субсидиарной ответственности на сумму более 216 млн рублей актёров, сыгравших главных героев фильма, — Джеки Чана и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Помимо этого, в числе соответчиков фигурировала и China Film Group Corporation. Претензии позднее были отозваны.

Фильм был назван в числе тех, которые, получив поддержку от государства, не окупились. За 11 месяцев 2019 года этот фильм принёс наибольший убыток.