Саяногорск, Хакасия, 19 августа, 2020, 07:12 — ИА Регнум. В Хакасии следствие устанавливает обстоятельства смерти маленькой девочки, сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и республике.

Енисей, Саяногорск

18 августа в следственные органы поступило сообщение о том, что на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска обнаружили тело девочки примерно пяти-шести лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Выполняются неотложные следственные действия.

19 августа в ГСУ СКР сообщили о том, что устанавливается также местонахождение пропавшего мальчика. Он гулял вместе с девочкой, тело которой нашли 18 августа с признаками утопления.

По предварительным данным следствия, семья, в которой воспитывалась девочка, проживает в поселке Майна города Саяногорска. Днём девочка с разрешения матери ушла на прогулку. Ребёнок не вернулся домой в течение часа, мать начала её искать. Через некоторое время житель Саяногорска, отдыхающий на берегу Енисея, сообщил об обнаружении тела девочки.

В ходе расследования было установлено, что девочка гуляла вместе с проживавшим по соседству шестилетним мальчиком. Он тоже не вернулся домой. Организованы поисковые мероприятия, мальчика до сих пор не нашли.

По данному факту также возбуждено уголовное дело. Оба дела соединены в одно производство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка на территории Кызылской ТЭЦ.

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