Москва, 19 августа, 2020, 06:58 — ИА Регнум. Доля качественного российского вина ежегодно увеличивается в пределах 4,5%, сообщил 19 августа журналистам заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, курирующий проект «Винный гид России».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Вино

По его словам, минимальная дегустационная оценка «хорошо» соответствует 78 баллам из 100 по шкале, определённой в организации.

«Рост качества вина мы наблюдаем из года в год, он составляет 4,5%, это говорит о том, что качество вина и квалификация виноделов растут», — сказал Лоевский.

Он добавил также, что производимое в России вино из собственного материала соответствует международным стандартам качества.

Ранее в Роскачестве выяснили, что вина из Италии, Испании и Грузии наиболее популярны в России.