Ханты-Мансийск, 19 августа, 2020, 06:48 — ИА Регнум. Одинцовской швейной фабрике вернули один из исков к «дочке» компании «Роснефть» — ООО «РН-Снабжение» на 411 млн рублей, но на рассмотрении остался аналогичный спор на ту же сумму, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Арбитраж Югры прекратил производство по первому делу, вернув иск заявителю. Компания не стала устранять недочёты, послужившие основанием для оставления заявления без движения, а вместо этого попросила вернуть иск.

В то же время от того же ООО «Одинцовская швейная фабрика» к «РН-Снабжение» в июле 2020 года был подан иск на идентичную сумму — 411 540 228 рублей. Его принял к производству судья Агеев, назначив заседание на 17 сентября. В нём истец требует признать недействительным односторонний отказ от договора и обязать принять товар, взыскав с ответчика заявленную сумму.