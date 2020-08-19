Нью-Йорк, США, 19 августа, 2020, 06:24 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США Джо Байден утверждён кандидатом в президенты на общенациональном съезде американской Демократической партии, пишет 18 августа газета The Wall Street Journal.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

Голосование проходило в режиме видеосвязи из-за эпидемиологических ограничений в США. Байден получил поддержку необходимого числа делегатов: при минимальном пороге в 2374 голоса в его поддержку высказались более 3550 делегатов. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который выступал основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе и пока не снял свою кандидатуру, получил свыше 1150 голосов делегатов.

Представитель Демократической партии констатировал, что Байден официально выдвинут от неё кандидатом в президенты и «приглашен выступить с речью», в которой подтвердит своё согласие с выдвижением. Ожидается, что это произойдет в четверг, 20 августа.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет действующий президент Дональд Трамп.