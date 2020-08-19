Макао, Китай, 19 августа, 2020, 06:18 — ИА Регнум. На южное побережье Китая утром 19 августа обрушился тихоокеанский тропический шторм «Хигос». Об этом сообщает метеорологическая обсерватория Гонконга.

News.cn Тропический шторм «Хигос»

По её данным, в настоящее время эпицентр шторма находится в 130 км к западу от Гонконга, в районе города Чжухай провинции Гуандун. Постепенно теряющий силу циклон перемещается в северо-западном направлении.

Непосредственно в Гонконге объявленный ранее девятый уровень угрозы шторма (по десятибалльной шкале) был понижен до восьмого. Ночью в городе были зафиксированы порывы ветра со скоростью до 27,5 м/с.

Властями Макао в настоящее время введён максимальный, десятый уровень угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, к побережью Китая приближается сформировавшийся в Южно-Китайском море тропический шторм «Хигос». Он является седьмым тропическим штормом в регионе в этом сезоне.