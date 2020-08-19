Москва, 19 августа, 2020, 04:19 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 16 сентября 2020 года приступит к рассмотрению многомиллионного иска Минобороны России к крупной IT-компании, которая была поставщиком по 700 госконтрактам. Претензии к АО «Техносервъ А/С», которое ранее было подконтрольно банкирам Ананьевым, превышают 341 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Иск от ведомства поступил 10 августа, а 12 августа его приняла к производству судья Крикунова. Сумма претензий — 341 912 000 рублей. Подробности пока неизвестны.

Компания-ответчик была создана в апреле 2002 года. Среди учредителей отметились ООО «АМТ-Глобус», ООО «Промсвязьлизинг», ООО «Центральная телефонная компания «Контраст-телеком». Уставный капитал компании, работающей в сфере научных исследований, IT-технологий, составляет 10,5 млн рублей. Директором общества с августа 2019 года является Михаил Казанцев.

По открытым данным, АО выступало исполнителем по более чем 700 госконтрактам на сумму 35,98 млрд рублей.

Напомним, в сентябре 2019 года «Промсвязьбанк» подал иск к кипрской компании «Technoserv Distribution Limited», требуя с неё 3,3 млрд рублей. До 2018 года холдинг «Техносерв» связывали с бывшими владельцами банка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми.