Оттава, 19 августа, 2020, 04:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 18 августа объявил о приостановке деятельности канадского парламента до 23 сентября. Как он сообщил журналистам, генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт по его просьбе подписала соответствующий указ.

Women Deliver Джастин Трюдо

«Нам нужен долгосрочный план по восстановлению. Первые шаги по реализации этого плана мы представим в ходе тронной речи 23 сентября. Сегодня я попросил генерал-губернатора приостановить работу парламента, что необходимо сделать перед тем, как любое правительство объявляет о тронной речи», — сказал Трюдо.

Если по итогам выступления перед парламентом 23 сентября Трюдо не получит вотум доверия со стороны законодателей — он должен будет объявить о проведении новых выборов и уйти в отставку.

Напомним, что последний раз о приостановке работы парламента перед так называемой тронной речью в сентябре 2013 года объявлял премьер-министр Канады, консерватор Стивен Харпер, который выиграл выборы в 2006 году. В оппозиции к нему тогда выступал лидер Либеральной партии Канады Джастин Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил новым министром финансов действующего вице-премьера своего правительства Христю Фриланд. Министр финансов Канады Билл Морно ушёл в отставку 17 августа из-за конфликта с Трюдо, который возник вокруг обсуждения затрат на пандемию коронавируса.