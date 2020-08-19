Приштина, Сербия, 19 августа, 2020, 04:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 18 августа провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Håkan Dahlström Йенс Столтенберг

После разговора Хоти заявил представителям СМИ, что Косово нацелено на построение своего евроатлантического будущего и намерено стать частью НАТО и других международных институтов. Также политик высоко оценил роль НАТО и миротворческой миссии НАТО в Косово (КФОР) в условиях пандемии COVID-19, а также работу Консультативной связующей группы НАТО, которая оказывает косовским властям помощь в совершенствовании институтов безопасности.

Столтенберг после разговора заявил на своей странице в социальной сети Twitter, что приветствует успех процесса диалога, протекающего между Приштиной и Белградом при посредничестве Брюсселя, как единственного пути к долгосрочному политическому разрешению конфликта.