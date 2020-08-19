Благовещенск, 19 августа, 2020, 03:21 — ИА Регнум. В Благовещенске Амурской области 19 человек заразились сальмонеллёзом после того, как употребляли продукцию в «Столовой №1 Копейка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Volker Brinkmann Сальмонелла (электронная микрофотография)

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Специалисты Роспотребнадзора выявили грубейшие нарушения санитарного законодательства в столовой. В частности, на столовых приборах и посуде были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в салатах — сальмонелла.

«Не соблюдалась поточность технологических операций изготовления продукции, не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, не соблюдался режим мытья столовой и кухонной посуды, не осуществлялся контроль за качеством и безопасностью продукции», — уточнили в Роспотребнадзоре.

По решению суда деятельность опасной для жизни населения столовой приостановлена на 60 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре несколько воспитателей и детей обратились в медпункт детского лагеря с жалобами на рвоту. Троих детей госпитализировали. Состояние их здоровья сейчас не вызывает опасения. Остальные пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников в поликлиниках по месту жительства. Лагерь был закрыт.