Берлин, 19 августа, 2020, 03:23 — ИА Регнум. С осуждением военного мятежа в Мали выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 18 августа на сайте МИД Германии.

(сс) Olaf Kosinsky Хайко Маас

«Мы решительно осуждаем попытку неконституционного захвата власти военными в Мали», — говорится в заявлении Мааса.

По его словам, «удержание под стражей членов правительства должно быть прекращено», а солдаты должны вернуться в свои казармы.

Напомним, что 18 августа в Мали военнослужащие подняли мятеж на военной базе Кати, расположенной в пригороде столицы Бамако. Предполагается, что мятежниками руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры мятежа заявили о том, что президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и премьер Бубу Сиссе арестованы военными, примкнувшими к мятежу.

В опубликованном 18 августа заявлении Генсека ООН Антониу Гутерреша говорится о том, что президент и премьер-министр африканской республики должны быть немедленно освобождены.

Читайте также: Условно говоря, мятеж. МИД России прокомментировал ситуацию в Мали