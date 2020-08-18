Богородское, Московская область, 18 августа, 2020, 23:22 — ИА Регнум. По факту гибели ребёнка в Подмосковье проводится проверка. Об этом сообщается на официальном сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

Тело полугодовалой девочки было обнаружено в частном доме, расположенном в селе Ямкино Богородского городского округа Подмосковья. По предварительным данным, когда ребёнок спал, его мать ненадолго отлучилась в другую комнату. Вернувшись женщина обнаружила, что дочь не подает признаков жизни. Сразу после этого она вызвала «скорую помощь».

«По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила от механической асфиксии. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в сообщении.