Бамако, 18 августа, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Военные захватили и увезли президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе, заявил 18 августа глава пресс-службы малийского правительства Бубу Дукуре, сообщает Agence France-Presse.

Fred Marie Мали

По его словам, Кейту и Сиссе мятежники увезли в пригород Бамако — на базу в коммуне Кати.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ распространили информацию, что Кейта и Сиссе вывезены в Кати поднявшими мятеж военными, а в столице происходят погромы и грабежи.