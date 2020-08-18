Лондон, 18 августа, 2020, 22:55 — ИА Регнум. Нефть марки Brent продолжает находиться в «красной зоне» во второй половине сессии 18 августа на Лондонской бирже, однако марка вернулась к отметкам выше $45 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent подешевели на 28 центов (0,62%), до $45,09 за баррель. Диапазон торгов Brent составляет $44,76 — $45,55 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI упал в цене на 30 центов (0,70%), до $42,59 за баррель. Диапазон марки — от $42,12 до $42,99 за баррель.

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