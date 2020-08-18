В Архангельске жителям ветхих домов будут давать субсидии на покупку жилья
Архангельск, 18 августа, 2020, 22:33 — ИА Регнум. В Архангельской области жителям аварийных домов будут не только предоставлять квартиры, но и давать субсидии на покупку жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Напомним, за 2019−2020 годы в областном центре со свай сошли десять домов, восемь из которых не вошли в действующую программу переселения граждан из аварийного жилья. Еще 121 деревянный дом в Архангельске также находится под угрозой обрушения. Суммарная площадь этих жилых зданий составляет 58,5 тысячи квадратных метров, а на их расселение требуется порядка трех миллиардов рублей.
Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области проработало механизмы переселения граждан. Основным будет строительство домов «под ключ», а дополнительным — предоставление субсидий на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, если собственники сами примут такое решение. Два участка, на которых возможно осуществление строительства многоквартирных домов, администрацией города уже подготовлены.
Глава Архангельска Игорь Годзиш отметил, что выбранные под строительство земельные участки на Московском проспекте и улице Воронина в областном центре входят в программу комплексной застройки города и будут обеспечены социальной инфраструктурой.
Администрации Архангельска предстоит провести оценочные процедуры для определения выкупной стоимости аварийного жилья и завершить подготовку всех необходимых документов.
Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства дополнительных 10 многоквартирных домов для переселения людей из аварийного фонда на прошлой неделе одобрил президент РФ Владимир Путин. Сегодня в регион прибыли представители Фонда ЖКХ, чтобы оценить масштабы проблемы и определить план действий.