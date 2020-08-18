Архангельск, 18 августа, 2020, 22:33 — ИА Регнум. В Архангельской области жителям аварийных домов будут не только предоставлять квартиры, но и давать субсидии на покупку жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветхое жильё

Напомним, за 2019−2020 годы в областном центре со свай сошли десять домов, восемь из которых не вошли в действующую программу переселения граждан из аварийного жилья. Еще 121 деревянный дом в Архангельске также находится под угрозой обрушения. Суммарная площадь этих жилых зданий составляет 58,5 тысячи квадратных метров, а на их расселение требуется порядка трех миллиардов рублей.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области проработало механизмы переселения граждан. Основным будет строительство домов «под ключ», а дополнительным — предоставление субсидий на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, если собственники сами примут такое решение. Два участка, на которых возможно осуществление строительства многоквартирных домов, администрацией города уже подготовлены.

«До конца 2020 года мы реализуем подготовительный этап, в рамках которого все дома, не признанные аварийными, пройдут все необходимые процедуры по их признанию таковыми. Затем со всеми собственниками будут проведены переговоры для того, чтобы они определились с механизмом переселения», — пояснил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.

Глава Архангельска Игорь Годзиш отметил, что выбранные под строительство земельные участки на Московском проспекте и улице Воронина в областном центре входят в программу комплексной застройки города и будут обеспечены социальной инфраструктурой.

«Мы сейчас сосредоточили работу на подготовке, чтобы к 1 января 2021 года со стороны города были предоставлены все исходные данные и проведена работа со всеми собственниками», — рассказал Игорь Годзиш.

Администрации Архангельска предстоит провести оценочные процедуры для определения выкупной стоимости аварийного жилья и завершить подготовку всех необходимых документов.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства дополнительных 10 многоквартирных домов для переселения людей из аварийного фонда на прошлой неделе одобрил президент РФ Владимир Путин. Сегодня в регион прибыли представители Фонда ЖКХ, чтобы оценить масштабы проблемы и определить план действий.