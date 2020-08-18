Вашингтон, 18 августа, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами не расслышал вопрос о Белоруссии и предположил, что речь идёт о протестующих террористах.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

Такой неожиданный поворот мысли президент США допустил 18 августа.

«Поддерживаю ли я протестующих террористов?» — переспросил Трамп, когда прозвучал вопрос о его отношении к протестам в Белоруссии и возможном послании для России по этому поводу.

После повторного вопроса на тему Белоруссии Трамп предпочёл порассуждать на тему демократии.

«Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, что в Белоруссии много демократии. Но мы говорим с разными людьми тогда, когда настаёт нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией», — заявил Трамп.

Затем президент США использовал вопрос журналистов о Белоруссии как предлог для переключения разговора на тему ситуации в Портленде, где продолжаются погромы и беспорядки.