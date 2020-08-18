Женева, Швейцария, 18 августа, 2020, 22:30 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 206 440 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 21 756 357. Об этом сообщает 18 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

(сс) Tasnim News Agency

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 4473 пациента с COVID-19, общее количество подтверждённых летальных случаев увеличилось до 771 635.

Первую десятку стран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом составляют США, Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Иран.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщало о 250 285 выявленных инфицированных и 5345 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.