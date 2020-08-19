Москва, 19 августа, 2020, 08:16 — ИА Регнум. Партия «Новые люди» подвела итоги регистрации своих кандидатов. Для партии, созданной полгода назад, цифры внушающие. Фактически удалось зарегистрировать 452 кандидата, это ¾ списка.

Пресс-служба партии «Новые люди» Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев

18 августа в пресс-центре МИЦ «Известия» председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал о том, как шла регистрация кандидатов на местах и о том, как реагируют «старожилы» на новые лица на местах. Напомним, на 13 сентября в России назначен Единый день голосования, который теперь будет проходить три дня.

В трех регионах подконтрольные властям избирательные комиссии отказали «Новым людям» в регистрации партийных списков, заявил он. В некоторых регионах партия столкнулась с проблемами регистрации своих кандидатов-одномандатников, и будет оспаривать такие решения в суде.

Как сообщил в своем выступлении Алексей Нечаев, от партии «Новые люди» на выборы разного уровня в 13 регионах выдвигались почти 600 кандидатов. Из них зарегистрированы 452 — это около ¾ от заявленного числа претендентов, остальным отказали под разными предлогами. По словам председателя партии, большое количество отказов одномандатникам показывает неготовность всей системы к конкуренции. Во многих городах первыми номерами на выборы идут губернаторы и мэры от парламентских партий, и там «Новые люди» сталкиваются с серьезными проблемами. Так в Краснодаре — 27 кандидатов получили отказы, в Новосибирской области — 33 кандидата, в Самаре — 76.

По мнению кандидатов партии, действующие форматы и выборные механизмы недостаточно эффективны и по большей части работают на интересы крупных парламентских партий. Новые же партии, чтобы иметь хоть какую-то возможность выдвигать своих кандидатов, почти в каждом регионе вынуждены преодолевать разнообразные административные барьеры и фильтры.

«Мы видим, что парламентские партии приняли закон, в котором новичкам не место, — заметил Алексей Нечаев. — Окно возможностей они превращают в форточку, в которую не влезть».

В той же Белгородской области, где партии отказали в регистрации списка, как уточнил в своем выступлении кандидат от «Новых людей» в депутаты Белгородской областной думы Алексей Стоян, на деле очень много сторонников. Если в мае их было еще около пяти сотен, то в июле поддержку «Новым людям» оказали уже пять тысяч белгородцев. По словам Алексея Стояна, задача сборщиков подписей усложнена тем, что каждый человек, выражая свою поддержку кандидату, должен заполнять формуляр лично и вносить в него свои паспортные данные, в результате из-за неразборчивости почерка или других подобных мелочей заполнения очень многие подписи признаются недействительными.

Однако даже при таком раскладе в Белгороде в итоге «Новым людям» удалось собрать около 60 тысяч подписей.

«Мы подняли молодой контингент, это активные люди 30−35 лет, которые имеют свое дело и свое видение, — подчеркнул Алексей Стоян. — Они приходят к нам за тем новым, что мы им можем дать в политическом плане, это трудоспособное поколение, которое раньше игнорировало выборы в принципе, и заинтересовать их очень тяжело, но у нас получилось».

Как отметила в своем выступлении кандидат партии «Новые люди» в Заксобрание Новосибирской области Светлана Гердюк, в этом регионе при глобальном давлении и противодействии местных чиновников, особенно со стороны мэрии, у партии все же набралось более 20 тысяч сторонников и удалось собрать 50 тысяч подписей.

«Мы увидели, что есть огромный запрос на перемены, на обновление, — рассказал в заключение Алексей Нечаев. — В стране очень мало социальных лифтов для роста, и почему у нас так стремительно рос актив — уже больше 120 тысяч сторонников партии в этих регионах — потому что очень все устали от нынешних элит. Это царство псевдостабильности, эдакий консерватизм с усталым лицом, и время этой эпохи заканчивается. Я уверен что «Новые люди» и как партия, и как каждый человек очень многого добьются уже на выборах этой осенью в областные и городские заксобрания, а через год и на выборах в Госдуму».