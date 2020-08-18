Астрахань, 18 августа, 2020, 21:38 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси в Астрахани. Об этом сообщили 18 августа в пресс-службе регионального управления МВД России.

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По информации ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с маршруткой, в салоне которой находились десять пассажиров.

Сообщается, что все пострадавшие — пассажиры общественного транспорта. Среди них есть четырёхлетний ребёнок.

Полиция в настоящее время выясняется все обстоятельства произошедшего.