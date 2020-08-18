Курган, 18 августа, 2020, 20:10 — ИА Регнум. В Кургане при демонтаже не несущих конструкций старого цеха на бывшем заводе «Икар» украдено было всё, что только похоже на металл, даже полы. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём аккаунте в Instagram.

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На базе старого советского завода возводится индустриальный парк. Через полгода, по словам Вадима Шумкова, здесь будет введено 25 тыс. кв. м. новых производственных площадей под размещение новых производств.

Как ранее сообщал глава региона, власти Курганской области в развитии промпроизводства делают ставку на индустриальные и технопарки.

На индустриальном парке КЗКТ собираются в первых месяцах 2021 года ввести 59 тыс. кв. м производственных площадей. Уже подводятся электричество и газ под первую очередь индустриального парка на 10 га в посёлке Варгаши. Вторая очередь — после заполнения первой — ещё 17 га, сообщил Вадим Шумков.

«Начинаем подготовку документов и проектных решений по площадкам в Катайске и Далматово. Они на очереди. Путь сложный и очень трудоемкий. Ведь созидать, поднимаясь с грузом проблем, всегда сложнее, чем разрушать», — отметил губернатор Курганской области.