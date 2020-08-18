Москва, 18 августа, 2020, 19:01 — ИА Регнум. Партия «Новые люди» оценивает итоги двух предвыборных этапов как умеренно-оптимистичные. Об этом 18 августа заявил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Павел Бедняков/МИЦ «Известия» Партия «Новые люди»

«Менее месяца осталось до выборов в заксобрания, гордумы. Можно подвести итоги первого этапа — этапа выдвижения, и второго — регистрации. Мы оцениваем результаты регистрации скорее как умеренно-оптимистичные, потому что наши кандидаты зарегистрированы в 12 регионах из 13. Это для партии хороший результат. При этом горько, что наши одномандатники не были допущены к выборам. Не думаю, что это здорово: это показывает неготовность системы к конкуренции. При этом в 13 регионах мы собрали подписи более чем 300 тысяч человек», — сказал Нечаев.

Он признал, что вести предвыборную кампанию труднее с отсутствием одномандатников: «Но «Новые люди» не сдаются, при том что мы огорчены, что у нас из кандидатов, собравших подписи, некоторых не пропустили. Многие только рассердились, они продолжают работать и судятся. Например, в Самаре после суда нашего кандидата восстановили. В Липецке Юлия Соловьёва сдала нотариально заверенный список. Экспертиза нашла три подделанных подписи, но у нас были нотариальные подписи. Это показывает, как что устроено в стране, какое место — гражданским, а какое — силовым. Мы судимся, и я уверен, что нам удастся восстановить этого кандидата».

По мнению Нечаева, местные депутаты-единороссы, а в случае с Новосибирском — и коммунисты, «уже «поделили поляну»: «В Белгороде у нас оказалось 9,5% бракованных подписей, и по старому закону мы бы прошли, а по новому — с 5% брака — мы не проходим. Ужесточается окно возможностей и превращается в форточку, чтобы никто не влез в насиженную Госдуму. Я думаю, не в интересах страны, чтобы «князьки» решали, как людям жить, потому что мы видим, к чему это приводит».

Политик отметил, что за летние месяцы в партии увидели огромный запрос на перемены и на обновление: «Очень мало социальных лифтов, мало что можно сделать, чтобы быть человеком, занятым большим делом. Все очень устали от нынешних элит. Царство псевдостабильности, консерватизм с усталым лицом — время этой эпохи заканчивается. Видя баланс нашего роста и эту усталость от сегодняшней власти, я уверен, что «Новые люди» очень многого добьются как этой осенью, так и через год — на выборах в Госдуму. Мы работаем в тех условиях, которые есть. Большая развилка между яркой фразой, порванной на груди рубашкой и работой, где мало радости. Мы знаем девиз «Без страха и упрёка», и вот в нашей ситуации можно перефразировать: «Без страха, но с небольшим количеством радости».

В свою очередь кандидат от партии «Новые люди» в депутаты Белгородской областной думы Алексей Стоян напомнил, что Белгород — очень консервативный регион, в котором региональная власть держится на местах вот уже 28 лет: «Мы прекрасно понимаем, что партия власти его возглавляет и на всех уровнях старается оградить от новшеств. В Белгороде много появилось сторонников нашей партии, и если в мае нас было около 500, то в июле около пяти тысяч стояли под нашими флагами. Как усложнилась задача для сборщиков? Человек должен сам заполнить анкету, и это уже вызывает недоверие. Человек не хочет никуда вносить свои данные. Но у каждого разный почерк, и как объяснить, что писать надо разборчиво? Соответственно, есть отбраковка».

По словам Стояна, типичный избиратель партии «Новые люди» — это активная молодёжь, которой 30−35 лет, у которой есть своё дело, свои видения, перспективы, и они приходят за тем новым, что партия им может дать: «Это трудоспособное молодое поколение, которое игнорирует выборы. Нас не допустили, не дали пройти, и мы хотим признать, чтобы вопросы решались в рамках правового поля, и дело не доходило до протестов».

Кандидат от партии «Новые люди» в заксобрание Новосибирской области Светлана Гердюк рассказала, что она шла как кандидат по одномандатному округу, и ей отказали в регистрации, однако шанс пройти в заксобрание остался — через партийные списки: «На данный момент в Новосибирской области более 20 тысяч сторонников, удалось собрать более 50 тысяч подписей. Мне регулярно приходят сообщения о поддержке, и мы видим реальный интерес в Новосибирске. При всём при этом нам не удалось зарегистрировать ни одного одномандатника. Я лично ходила по Ленинскому району, это суровый рабочий район, я там родилась и воспитывалась. Но мы собрали необходимое количество подписей в срок, и в итоге в течение четырёх часов тысячи подписей разбивали в пух и прах, после чего мне сказали об отказе. Когда я оттуда уехала, меня попросили вернуться и сказали, что нужно переподписать документы. Получается, шанс в кабинетах ошибаться — есть, а в кабинетах — нет».

Гердюк подчеркнула, что для неё всё случившееся — лишь стимул двигаться вперёд: «Я больше сил вкладываю в победу нашего списка. Мы продолжаем работать. Меня ничего не остановит, и мы делами будем доказывать и работать с людьми, которые нам поверили. Мы встретили противодействие и обнаружили, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть ничем не отличается от партийных функционеров «Единой России». Получается, что старые партии ведут себя как «Единая Россия». Дело даже не в партийной принадлежности: действующее законодательство не позволяет партиям зависеть от чиновников».

Ещё один кандидат от партии «Новые люди», но уже в депутаты Воронежской областной думы, — телеведущий Сергей Борисов рассказал, что в регионе на выборы не пустили ни одни партийные списки «Новых людей» — ни областные, ни городские: «Когда нам сказали, что списки не зарегистрированы, Алексей Нечаев сказал, что «Новым людям» в Воронеже быть. Наших сторонников — около 15 тысяч человек в Воронеже. Партии спасибо за поддержку».

По мнению Борисова, одна из ключевых проблем состоит в том, что в областной и городской думах есть максимальное число девелоперов и застройщиков: «У нас много проектов по охране леса, по точечной застройке, и им невыгодно, чтобы молодые ребята пришли и добивались своих целей. Город, который застроен максимально, дал застройщикам около 500 га земли. Мы будем судиться, но сегодня правящая партия проникает во все ветви власти, и даже суды принимают решения в пользу исполнительной власти. У нас молодой город, и мы будем добиваться задач, которые мы поставили себе изначально».