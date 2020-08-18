Шадринск, Курганская область, 18 августа, 2020, 19:06 — ИА Регнум. АО «Шадринский автоагрегатный завод» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) выпустило первую погрузочно-доставочную машину ПДМ14-УГМК Ferrit грузоподъемностью 14 тонн.

Пресс-служба УГМК Первая погрузочно-лоставочная машина

— Четырнадцатитонная машина является продолжением большого проекта по освоению выпуска всей линейки шахтной техники, которую в России до настоящего момента не производили, — рассказал советник технического директора АО «ШААЗ» Александр Фомин. — В начале июля первый такой погрузчик презентовал наш партнёр — чешская компания Ferrit, и вот спустя месяц завершились работы в Шадринске. ПДМ14-УГМК может перевозить до 14 тонн сыпучих грузов на небольшие расстояния. Погрузчик создан для работы в низкопрофильных подземных шахтах и на больших подъёмных выработках, его можно применять при строительстве тоннелей и земляных работах.

Как отметил Александр Фомин, по своим техническим характеристикам совместный продукт Ferrit и ШААЗа является полным аналогом известных мировых брендов. Машина имеет классическую для такого типа техники компоновку — сочленённая рама, заднее расположение двигателя, боковое расположение кабины. Поставщиком дизельного двигателя мощностью 375 л.с. стала компания «Камминз Кама» (совместное предприятие ПАО «КАМАЗ» и Cummins Inc), шасси поставила бельгийская фирма DANA Spicer.

Пресс-служба УГМК Чертёж

От своего десятитонного собрата ПДМ10-УГМК новый погрузчик отличается не только большей вместимостью ковша, но и другими характеристиками — ПДМ14-УГМК мощнее, габаритнее и на десять тонн тяжелее, его масса составляет почти сорок тонн. Кроме этого, кабина закрытого типа позволяет устанавливать здесь системы отопления и кондиционирования, что существенно улучшает условия труда машиниста.

Ещё одно отличие новой машины — возможность управлять ею дистанционно. В тех случаях, когда существует потенциальная опасность для человека, оператор может находиться на безопасном расстоянии 20−30 метров и с помощью пульта управлять действиями машины так же, как и при нахождении внутри нее: джойстики на пульте и в кабине идентичны. Система ДУ включает камеры слежения за движением машины, изображение с них оператор получает на монитор на пульте управления.

— Шахтной технике приходится работать в сложных условиях и напряжённом режиме, поэтому на всех этапах производства особое внимание уделяется вопросам качества, — подчёркивает директор по качеству АО «ШААЗ» Андрей Бяков. — Мы ведём ежесуточный анализ работы ПДМ на предприятиях, поддерживаем постоянную связь со специалистами компании Ferrit и обслуживающей организации «СибТрансСервис», проводим сервисное обслуживание. Словом, сопровождаем машину на протяжении всего срока её службы.

В настоящее время ПДМ14-УГМК направлена на Учалинский горно-обогатительный комбинат. Именно на этом предприятии сырьевого комплекса УГМК предстоит работать погрузчику после проведения ходовых испытаний и обучения специалистов.

Напомним, что инвестиционный проект по производству погрузочно-доставочных машин на Шадринском автоагрегатном заводе УГМК презентовала на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ 2018». Визуальным воплощением проекта стал макет, выполненный в масштабе 1:10. А уже в ноябре 2018 года увидела свет первая ПДМ10-УГМК Ferrit. Всего с момента запуска проекта компания Ferrit и АО «ШААЗ» совместно выпустили девять ПДМ грузоподъёмностью 10 тонн.

— Проект производства погрузочно-доставочных машин на Шадринском автоагрегатном заводе развивается, — отмечает Александр Фомин. — До конца 2020 года нам предстоит выпустить две машины грузоподъёмностью 10 тонн и ещё одну грузоподъёмностью 14 тонн. Параллельно проектируется семнадцатитонная машина, её выпуск намечен на следующий год.

Пресс-служба УГМК Погрузочно-доставочная машина

В целом с выходом на проектную мощность предприятие планирует выпускать до 50 единиц подземной техники в год, включая ПДМ грузоподъемностью 10, 14 и 17 тонн, а также шахтные самосвалы.