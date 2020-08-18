Ярославль, 18 августа, 2020, 18:49 — ИА Регнум. За последние три года объем несырьевого экспорта из Ярославской области вырос на 60%. Об этом на заседании правительства области рассказал губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«По данным Федеральной таможенной службы, за три предыдущих года совокупный объем несырьевого экспорта из нашего региона увеличился на 60 процентов, — отметил губернатор Дмитрий Миронов. — Только за прошлый год предприятия области отправили за границу товаров на сумму более миллиарда долларов. Наиболее востребована продукция химического производства, машиностроения и судостроения».

Пандемия коронавируса не остановила этот процесс. Как сообщает «Клуб регионов» со ссылкой на региональный Центр экспорта, в первом полугодии этого года 30 ярославских предприятий заключили более 60 контрактов на поставку своих товаров и услуг за границу стоимостью более 8 млн долларов. Как рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, часть экспортных контрактов стали результатом бизнес-миссий и выставок прошлого года, «но есть и соглашения, оформленные по итогам онлайн-встреч периода пандемии».

Дмитрий Миронов поручил увеличить меры поддержки ярославских предприятий-экспортёров с учетом ситуации пандемии. Этой работой занимается региональный Центр экспорта, созданный три года назад по инициативе губернатора. Работа центра заслужила высокую оценку экспертов.

«Там занимают активную позицию и вкладывают в местных предпринимателей свои силы и компетенции. И самое главное, что они очень неравнодушны. Я бы даже сказала, что они отрабатывают на 146% из 100», — сообщила «Клубу Регионов» президент Ярославской торгово-промышленной палаты Наталья Рогоцкая.

Как рассказала «Клубу регионов» доцент кафедры маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Кузнецова, поддержка со стороны правительства Ярославской области для выхода местных предприятий на международные рынки имеет важное значение. Бизнес региона интересуют рынки стран Юго-Восточной Азии, Африки и Восточной Европы.

Развитие несырьевого экспорта входит в национальные цели развития России до 2030 года, указ о которых в июле подписал Владимир Путин. Правительство Ярославской области планирует и дальше активно работать в этом направлении.