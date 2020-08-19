Калуга, 19 августа, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В Калужской области 18 августа в рамках экологического автопробега «История малых рек» экологи и волонтёры совместно очистили от мусора порядка десяти километров береговой полосы вдоль рек Турея, Жиздра и Брынь. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Экологи и волонтёры очистили от мусора порядка десяти километров береговой полосы вдоль рек Турея, Жиздра и Брынь.

Участники экологической акции собрали более 450 мешков с мусором в местах для пикников и кемпинга в Мещовском, Сухиничском и Думиничском районах.

«В летние дни живописные места Калужской области притягивают к себе много отдыхающих. К сожалению, не все из них обладают экологическим сознанием. После пикников некоторые оставляют после себя пакеты, бутылки, органические отходы и даже предметы одежды. Мы просим отдыхающих быть аккуратнее и убирать мусор после отдыха на природе», — сказала заместитель министра областного экологического ведомства Наталья Артамонова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в калужском городе Жиздра был дан старт экологическому автопробегу «История малых рек», который пройдёт во всех муниципальных районах и городских округах области. Завершится «зеленый» марафон 29 августа экофестом.