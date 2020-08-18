Калуга, 18 августа, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Городская дума Калуги сегодня, 18 августа, внесла изменения в структуру Городской управы. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в структуру Городской управы вводится должность заместителя городского головы — главного архитектора города Калуги. Ранее соответствующие изменения были внесены в устав города.

Пресс-служба Городской думы Калуги В структуру Городской управы Калуги внесены изменения

Изменения затронули и ведомственную структуру муниципального бюджета. Резервный фонд Городской управы уменьшается на 3 миллиона рублей. 4,3 млн. рублей выделяется на услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники и транспортных средств. Было принято решение о закладке в городе Калуге камня на месте установки памятника.

На основании ходатайства управления Росгвардии по Калужской области на месте перспективной установки памятника «Жизнь отдана за жизнь, всех нас и будущего мира. Вы вечно в памяти у нас, спасибо братья боевые» на пересечении улиц Генерала Попова и Фомушина будет заложен камень.

В Калуге появится улица Валентины Гризодубовой. Решение принято на основании ходатайства Калужского регионального отделения Союза женщин России, улица названа в честь Валентины Гризодубовой — летчицы, Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда, депутата Верховного совета СССР.

Пресс-служба Городской думы Калуги В структуру Городской управы Калуги внесены изменения

Знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» решено наградить Владимира Позднякова, много лет возглавлявшего управление капитального строительства города Калуги.

Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальным предприятиям «Калугатеплосеть» и «Калужские городские коммунальные электрические сети».