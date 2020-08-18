Санкт-Петербург, 18 августа, 2020, 17:38 — ИА Регнум. В Ленинградской области, на территории полигона Кирилловский общевойсковой армии Западного военного округа, начались масштабные двусторонние военные учения. В них принимают участие более 3,5 тысячи военнослужащих Красносельской и Севастопольской отдельных гвардейских мотострелковых бригад, сообщили 18 августа в пресс-службе ЗВО. В маневрах задействовано около 900 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба ЗВО Танки на учениях ЗВО

Военнослужащие, поднятые по тревоге, совершили марш на штатной технике и на железнодорожном транспорте на расстояние от 100 до 250 километров в условиях огневого воздействия условных диверсионно-разведывательных групп, преодолевая условно зараженные участки местности и минно-взрывные заграждения.

Прибыв в назначенные места, подразделения готовятся к обороне или наступлению, в зависимости от полученных боевых распоряжений. Во время учений они окажутся по разные стороны условного фронта.

«Военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении маневренной обороны в условиях применения неприятелем разведывательных и ударных беспилотников, высокоточного оружия и отравляющих веществ, а также в наступлении с выгодного рубежа, нанесении врагу максимального поражения сосредоточенным огнем артиллерии и армейской авиации», — объяснили в ЗВО план учений.