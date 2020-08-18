Кострома, 18 августа, 2020, 17:07 — ИА Регнум. После вмешательства северо-западной транспортной прокуратуры Костромская область выплатила перевозчику «Северная пригородная пассажирская компания» 18-миллионный долг, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Наталья Диева ИА REGNUM

По информации надзорного ведомства, задолженность администрации по договорам субсидирования железнодорожных перевозок сформировалась в январе-апреле 2020 года.

После прокурорской проверки, проведённой ярославскими специалистами, нарушения были устранены и задолженность погашена.

Акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания» (входит в структуру ОАО РЖД) было создано в 2010 году. Компания перевозит людей пригородным железнодорожным транспортом на территории нескольких областей, в том числе Ярославской, Вологодской, Костромской, Ивановской и Владимирской.