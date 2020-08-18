Кострома, 18 августа, 2020, 17:05 — ИА Регнум. В Костроме родителей попросили собрать средства на приобретение бесконтактных термометров в муниципальный детский сад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили горожане, чьи дети посещают детский сад No 76 в областном центре.

Фрагмент мультфильма «Доктор Айболит» — 1985, реж. Давид Черкасский

«С 1 сентября детский сад переходит на режим работы в холодный период и детей будут принимать в группах. В связи с этим нас, родителей, попросили скинуться деньгами на покупку дополнительных пирометров для измерения температуры у детей. Каждый такой термометр стоит 4500 рублей. Если разделить эту сумму на количество детей в группе, получается не так уж и много. Но почему деньги собирают сразу с родителей? Разве государство не должно беспокоиться об эпидситуации в детских садах?», — рассказала ИА REGNUM на условиях анонимности мама ребёнка.

ИА REGNUM обратилось за комментариями к заведующей детского сада Ирине Забатуриной. По рекомендации Роспотребнадзора, температуру воспитанникам должны измерять как минимум два раза в день — на входе в детский сад и в течение дня. Согласно сведениям Управления образования города Костромы, средства на приобретение пирометров из расчёта 1−2 штуки на детский сад были выделены дошкольным учреждениям ещё летом. В сентябре такого количества измерительных приборов в связи с возможной 100% загрузкой детских садов и переходом ребят в группы может не хватить.

«Средства на покупку одного пирометра бюджет нам действительно выделил, мы с ним проводим входной фильтр. Но у нас шесть входов в детский сад, 13 групп принимают около 170 детей, и это лишь 50% загрузка. В сентябре большую часть времени дети будут проводить в группах, и мы просто не сможем запускать всех в детский сад через один вход из соображений безопасности. К тому же, возможно полное открытие детских садов. С одним термометром на 350 детей нормальный входной фильтр не провести, к сожалению. Учитывая, что до сентября осталось немного времени, а информации о том, что на закупку дополнительных пирометров выделят бюджетные деньги, нет, мы решили попросить родителей сделать добровольное пожертвование. Мы никого не принуждаем, но другого выхода из ситуации пока нет», — пояснила заведующая детского сада No 76 в Костроме Ирина Забатурина.

Сейчас детские сады региона работают в режиме дежурных групп. Из 37 тысяч детей в образовательные организации ходят лишь 50%. Приёмка образовательных организаций областного центра перед 1 сентября завершилась 17 августа. Городская межведомственная комиссия проверила 37 школ, лицеев и гимназий, 19 учреждений дополнительного образования и 68 детских садов в Костроме. По результатам инспекции все организации были признаны «готовыми к работе в новом учебном году».