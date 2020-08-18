Киев, 18 августа, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Очередное заимствование денег Украиной у американской частной компании Cargill говорит в первую очередь о тяжёлом положении страны, заявил украинский экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии УНН.

Василий Поленов. Право господина. 1874

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины решило одолжить у компании Cargill Financial Services International €250 млн. Предполагается, что деньги будут взяты частями на три года под 5,95% годовых и на пять лет под 6,85% годовых. Украинские СМИ отмечают, что за последний год Украина уже дважды привлекала кредиты от Cargill — на два года под 5,15% годовых и на пять лет под 6,25% годовых.

Кушнирук отмечает увеличение процентных ставок по кредитам, что, по его мнению, говорит о падении кредитного рейтинга Украины.

«Чем выше у вас кредитный рейтинг — тем меньше процентная ставка и тем легче вы можете привлекать средства на внешних рынках, без таких прямых соглашений, которые мы видим в случае с Cargill», — говорит он.

Эксперт отмечает, что размер процентных ставок по кредитам Cargill отражает экономическую ситуацию страны-заемщика.

«В данном случае их увеличение говорит о том, что мы наращиваем государственный долг и не в состоянии выходить на открытый рынок. Или можем, но нам это обходится дорого», — резюмировал он.

Политолог Юрий Гаврилечко также в своем комментарии заявил, что не видит ничего хорошего в том, что Украина «залазит в кабалу» американской корпорации Cargill.

«Если допустить, что в этом году правительство взяло 150 млн евро на пять лет уже под 6,85% годовых, то получается, оно дало возможность Cargill дополнительно заработать на украинцах почти 1 млн евро. А вы говорите — денег у них нет, но для транснациональных корпораций — всегда найдутся… Но хуже другое, чем отдавать будем? Вокзалами, землей, Турбоатомом? Американцы в друзей играть не будут — когда надо будет, заберут все с потрохами», — заявил эксперт.