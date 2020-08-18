Волгоград, 18 августа, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в колонии строгого режима получил 47-летний рецидивист за убийство пенсионеров в городе Котельниково Волгоградской области. Преступление было совершено в 2002 году, раскрыть его помогли отпечатки пальцев неизвестного свидетеля, сообщили 18 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Преступник в марте 2002 года прибыл в Котельниково на поезде из Иркутской области. Он попросил пропитания в доме местного жителя. 85-летний пенсионер согласился накормить незнакомца, но тот без приглашения проследовал в дом и не менее 15 раз ударил металлической кочергой мужчину. В момент, когда злоумышленник обыскивал комнату, в неё зашла сестра пенсионера — рецидивист избил её. На следующий день престарелых родственников обнаружили соседи, потерпевших немедленно госпитализировали, но спустя несколько дней они скончались в реанимации.

В ходе расследования уголовного дела на месте преступления обнаружили следы пальцев рук неизвестного человека. Спустя 17 лет установили их обладателя — жительницу Иркутской области, которой в день преступления было 14 лет. Выяснилось, что её по национальным обычаям выкрал злоумышленник и вёз поездом в Волгоград для знакомства с родителями. В дороге они вышли на железнодорожной станции в Котельниково. Пока преступник избивал пенсионеров, девочка находилась в доме.

Следователи выяснили, что злоумышленник под именем своего брата отбывает наказание в колонии в Свердловской области. Его этапировали в Волгоград, с помощью судебных экспертиз подтвердили настоящую личность и приговорили к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.