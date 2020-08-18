Москва, 18 августа, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В программу реновации в Москве включили ещё 17 площадок. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

«Перечень стартовых площадок — кварталов (территорий), на которых планируется построить многоквартирные дома для переселения по программе реновации — увеличился на 17 адресов», — сообщил информационный центр правительства Москвы.

Территориально площадки расположены в 11 столичных районах. На них предполагается построить более 311 тыс. кв. метров жилья, что позволит расселить 62 пятиэтажки.

Примечательно, что семь из 17 домов находятся на месте домов, участвовавших в программе реновации. Таким образом, новостройки появятся в рамках второй волны реновации.