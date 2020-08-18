Бердск, Новосибирская область, 18 августа, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Начальник управления градостроительства города Бердска Дмитрий Есиков прокомментировал резонасную информацию о строительстве мечети на перекрёстке улиц Красная Сибирь и Павлова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть

Напомним, ранее информация об этом появилась в местных СМИ и вызвала недовольство некоторых граждан. Также сообщалось, что жители Бердска начали сбор подписей против строительства мечети на участке бывшей парковки.

«Официально заявляю: никто в администрацию города Бердска не обращался по поводу разрешения на строительство данного объекта. Ситуация здесь следующая: на данный момент на данном объекте проходит большой коллектор, на этом участке категорически нельзя ничего строить, — заявил Дмитрий Есиков. — В своё время участок был в собственности у Русской православной церкви. Затем администрация города изъяла этот участок и предоставила другой, около роддома, где позже была построена церковь».

Он подчеркнул, что сейчас участок бывшей парковки находится в собственности администрации и никаких строительств на нём не планируется.