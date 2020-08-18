Киев, 18 августа, 2020, 16:11 — ИА Регнум. В первом полугодии 2020 года план доходов государственного бюджета недовыполнен на 38 млрд грн (что составляет примерно 7,8% от общей суммы), сообщил 18 августа глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Только в результате уменьшения в первом полугодии импорта на 19,7%, утверждает чиновник, Украина недополучила 14 млрд грн доходов.

При этом план расходов государственного бюджета не выполнен на 51 млрд грн.

Подводя итоги исполнения госбюджета за первую половину года, Пацкан отметил углубление негативных тенденций в экономике Украины — в частности, снижение реального ВВП на 6,7% (по оценке специалистов счетной палаты), выпуска промышленной продукции — на 8,3%, уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.

ИА REGNUM напоминает, что ранее государственная казначейская служба Украины сообщила, что дефицит государственного бюджета Украины в январе-июне 2020 года составил 18,8 млрд грн.

В правительстве Украины настаивают, что пик экономического кризиса страна уже прошла и далее ситуация будет улучшаться.