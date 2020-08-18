День города в Москве отпразднуют 5–6 сентября
Москва, 18 августа, 2020, 16:07 — ИА Регнум. В Москве 5−6 сентября пройдёт празднование Дня города. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«Традиционное празднование Дня города пройдет в первые выходные осени 5−6 сентября», — цитирует агентство «Москва» пресс-службу мэра.
Указано, что массовых гуляний в 2020 году проводить не планируется из-за пандемии коронавируса. В частности, не состоится фестиваль на Тверской улице. Основные праздничные события пройдут в парках, на районных площадках, а также в учреждениях культуры.
В пресс-службе добавили, что сквозной темой праздника станет «Музейная Москва». Москвичи и гости города в честь праздника смогут бесплатно посетить выставочные залы и музеи города — около 90 объектов. Предварительная запись для посещения откроется 1 сентября.
В центре города праздничные зоны отдыха появятся между Манежной площадью и площадью Революции.