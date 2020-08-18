Челябинск, 18 августа, 2020, 16:02 — ИА Регнум. В Челябинске на пешеходном переходе двое детей попали под машину. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Знак пешеходного перехода

Авария произошла 18 августа в районе улицы Салавата Юлаева. Детей восьми и 12 лет сбил пенсионер.

Как пишет 74.ru, юные пешеходы были доставлены в больницу. У них сотрясение головного мозга. У старшего кроме того тупая травма живота, а у младшего не исключают перелома бедра.