Санкт-Петербург, 18 августа, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В Петербургском метрополитене днем 18 августа на пути упал пассажир. Движение поездов было временно остановлено. После того, как упавшего подняли с путей, движение было вновь запущено.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро

Падение человека на пути произошло в 15:05 на станции «Проспект Большевиков» на четвертой линии подземки. Из-за этого движение по «оранжевой» ветке осуществлялось только от станции «Спасская» до станции «Площадь Александра Невского».

«По информации очевидцев, на пути упала женщина. О причинах падения в данный момент неизвестно. Помощь пострадавшей оказывают врачи скорой помощи», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Позже в пресс-службе подземки «Фонтанке» уточнили, что на пути упал мужчина. Он погиб.

В 15:28 мск движение по четвертой линии было восстановлено в штатном режиме.