Москва, 18 августа, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Рубль продолжает качать из стороны в сторону. Сессия 17 августа состоялась для российской валюты не слишком успешно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 18 августа, рынок полностью изменил свою точку зрения на рубль и продает иностранные валюты.

Доллар торгуется по 73,02 руб., но все еще удерживает за собой проторгованные рамки диапазона 73−75 руб. Здесь ему комфортнее всего.

Евро стоит 86,88 руб., понижается, но не так агрессивно, и продолжает оставаться в границах 86−88 руб.

При относительно нейтральной нефти рублевые колебания выглядят необычно. Дело сейчас, вероятно, в расстановке сил на долговом рынке. Накануне инвесторы выходили из ОФЗ, сегодня настрой изменился.

Однако именно в среднесрочной перспективе тут ситуация не самая благоприятная, поэтому вряд ли стоит ожидать с этой стороны каких-то положительных сигналов», — считает эксперт.

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