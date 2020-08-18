Москва, 18 августа, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Россия заинтересована в укреплении роли евро и юаня, поскольку именно эти валюты представляют ее основных торговых партнеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил Сергей Ануреев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Крупнейшие европейские страны мало заинтересованы в антироссийских санкциях и скорее вынужденно соглашаются с США, поскольку Россия является одним из крупнейших торговых партнеров стран Западной Европы, — сказал он. — Между тем крупнейшие европейские корпорации также подвергаются давлению со стороны США, хотя и по несколько иным направлениям. Китай же вообще стал основной страной санкционного и политического давления со стороны США, даже более жесткого, чем по отношению к России».

При этом экономист подчеркнул, что американский потребительский рынок является вторым по значимости для крупнейших европейских и китайских компаний после собственного, и эти компании не готовы терять его даже на фоне растущих таможенных пошлин и периодических огромных штрафов со стороны США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональда Трамп пообещал налоговые льготы американским компаниям, которые перемещают свои предприятия из Китая в Америку.