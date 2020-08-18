Калуга, 18 августа, 2020, 15:32 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 25 человек за последние сутки, сообщает 18 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 702 положительных теста. 1 тыс. 202 человека находятся на лечении, 6 тыс. 440 человек выздоровел, 60 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (262), в Обнинске (140), в Боровском районе (129), в Людиновском районе (116), в Малоярославецком районе (66) в Козельском районе (65) и в Жуковском районе (61).