Симферополь, 18 августа, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма и Севастополя на 19−22 августа в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым 18 августа.

Архип Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1908

«19−22 августа в западных, центральных, восточных районах, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В связи с объявленным штормовым предупреждением сотрудники ведомства призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности. На территории полуострова действует особый противопожарный режим и ограничения по пребыванию граждан в лесах, о запрете разжигания костров на открытых территориях, сжигания мусора и сухой растительности.