Калуга, 18 августа, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Воздушная гавань Калуги торжественно отметила 50-ую годовщину образования региональной авиационной отрасли и пятилетию Международного аэропорта «Калуга», сообщили 18 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Калужских авиаторов поздравил врио губернатора Владислав Шапша

Калужских авиаторов поздравил врио губернатора Владислав Шапша.

«Более десяти лет ворота калужского аэропорта были закрыты. Но вот уже пять лет на его базе осуществляют регулярные рейсы наши партнёры. В юбилей важно ставить амбициозные цели. В 2021 году мы рассчитываем открыть как минимум еще четыре новых направления и увеличить пассажиропоток до 200 или 250 тысяч человек при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации», — сказал глава области. Отдельные слова благодарности Шапша адресовал калужанам — ветеранам гражданской авиации России.

Сегодня Международный аэропорт «Калуга» имени Циолковского является одним из перспективных и развивающихся аэропортов Центрального федерального округа. По итогам первого полугодия 2020 года количество рейсов достигло 1853, что в й период борьбы с пандемией на 26% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. В 2020 году доходы от авиационной деятельности прогнозируются в объеме около 100−120 млн рублей. Планируемый пассажиропоток — около 130 тысяч человек. В 2021 году воздушная гавань намерена расширить маршрутную сеть с увеличением частоты полётов.