Аэропорту Калуги исполнилось 50 лет
Калуга, 18 августа, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Воздушная гавань Калуги торжественно отметила 50-ую годовщину образования региональной авиационной отрасли и пятилетию Международного аэропорта «Калуга», сообщили 18 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Калужских авиаторов поздравил врио губернатора Владислав Шапша.
Сегодня Международный аэропорт «Калуга» имени Циолковского является одним из перспективных и развивающихся аэропортов Центрального федерального округа. По итогам первого полугодия 2020 года количество рейсов достигло 1853, что в й период борьбы с пандемией на 26% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. В 2020 году доходы от авиационной деятельности прогнозируются в объеме около 100−120 млн рублей. Планируемый пассажиропоток — около 130 тысяч человек. В 2021 году воздушная гавань намерена расширить маршрутную сеть с увеличением частоты полётов.