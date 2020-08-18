Курган, 18 августа, 2020, 15:20 — ИА Регнум. В Кургане расселят жильцов дома №22 по ул. Дзержинского в связи с аварийным состоянием внутренней стены. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации областной столицы.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Общий сбор жильцов дома №22 по ул. Дзержинского

Трёхэтажный дом 1955 года постройки был признан аварийным ещё в 2016 году и по графику подлежал расселению до 2025 года. После обследования межведомственная комиссия выяснила, что в трёх квартирах многоэтажки происходит деформация перегородок, разделяющих жилые помещения и общий коридор. Это может привести к разрушению конструкций здания. Визуальный осмотр 17 августа показал увеличение раскрытия трещин.

Жильцам дома №22 по ул. Дзержинского предложено временно разместиться в гостинице. Само здание 18 августа будет огорожено сигнальной лентой, в потенциально опасных местах установят предупреждающие аншлаги, для охраны имущества граждан будет выставлен пост полиции.