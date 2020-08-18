Москва, 18 августа, 2020, 15:17 — ИА Регнум. На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика. За сутки 15 августа 2020 года по мосту в обе стороны проехало 36 тыс. 393 автомобилей, сообщили в Росавтодоре.

Most.life Крымский мост

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Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 августа 2019 года — 35 тыс. 989 автомобилей. В 2018 году высокая интенсивность движения также отмечена 12 августа: 33 тыс. 359 машин в сутки

Всего с начала лета по Крымскому мосту в Крым прибыли 720 тыс. машин, что на 19% больше автопотока в Краснодарский край. Также ежедневно мост пересекают более 200 автобусов и более 2 тыс. грузовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 64% туристов приехали на автомобилях в Крым в июле 2020 года.

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