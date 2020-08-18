Ферзиково, Калужская область, 18 августа, 2020, 15:09 — ИА Регнум. В Калужской области 15-летний мальчик травмирован при падении с наружного лестничного марша в заброшенном здании детского сада в селе Воскресенское Ферзиковского района. Об этом 18 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Скорая помощь

В результате падения ребёнок получил переломы позвонков шейного отдела. Подросток госпитализирован, в настоящее время врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное

По данному факту прокуратурой района проводится проверка. По её результатам будет рассмотрен вопрос с собственником объекта незаконченного строительства, по вине которого не был устранён доступ посторонних лиц к небезопасным конструктивным элементам, несущим угрозу жизни и здоровью.