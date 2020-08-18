Ярославль, 18 августа, 2020, 15:00 — ИА Регнум. 19 августа в Ярославле пройдёт презентация новых туристических продуктов, посвященная 53-летию маршрута «Золотое кольцо России». Об этом сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

НОТ «Золотое кольцо» Алеша Попович Двор в Ярославле

«Золотое кольцо» — это целая история становления не только самого маршрута, но и бренда. Впервые символика городов Золотого кольца появилась в рамках подготовки к XXII летним Олимпийским играм, когда Почтой СССР была выпущена серия почтовых марок с изображением гербов городов маршрута. Позднее, в 70-е годы, была выпущена сувенирная серия значков, которая так и называлась «Города Золотого кольца», а сегодня советский бренд ложится в основу уникальной, но в то же время отправляющей нас к истокам сувенирной продукции», — рассказала президент некоммерческого партнерства «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Какие новинки для туристов подготовили в Ярославле, станет известно в ходе самой презентации.

«Практически каждый год мы создаём что-то новое в разрезе продвижения самого популярного туристического маршрута страны. Этот год не будет исключением. Мы решили не раскрывать секрет до даты самой презентации. Могу сказать, что за время вынужденных каникул и связанного с этим затишья во всех туристических направлениях мы не сидели сложа руки, а попытались спрогнозировать желание наших соотечественников отправиться в долгожданное путешествие и разработали целую мотивационную систему», — рассказала Марина Филимонова.

В презентации запланировано участие исполняющего обязанности директора департамента туризма Ярославской области Владимира Лысенко, председателя комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольги Хитровой. Организаторы приглашают на встречу представителей туристических агентств, туроператоров, экскурсоводов и СМИ.

Презентация состоится 19 августа в 12:00 в конференц-зале туристического комплекса «Алеша Попович Двор».