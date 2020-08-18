Вашингтон, 18 августа, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Самой коррумпированной в истории США администрацией была администрация бывшего президента СШАБарака Обамы иДжо Байдена, об этом заявил действующий глава Белого домаДональд Трамп 18 августа на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не так!

«Администрация Обамы и Байдена была наиболее коррумпированной, особенно если учесть тот факт, что их поймали на слежке за моим предвыборным штабом, что было крупнейшим политическим скандалом в истории нашей страны», — указал Трамп.

«Это называется изменой, или еще чем похуже. Спасибо тебе, Мишель, за очень теплые слова!» — добавил Трамп, обращаясь к бывшей первой леди Мишель Обаме.

Ранее в США состоялся съезд Демократической партии США. В программе мероприятия была запись выступления Мишель Обамы, которая назвала действующего главу Белого дома неподходящим для управления страной человеком. В ответ на это Трамп на своей странице в Twitter призвал винить в своем избрании бывшего главу Белого дома Барака Обаму.