



А.Куликов. Александр Невский

«И была сеча зла, и треск от копий ломления, и звук от сечения мечного, яко же и озеру промерзшию двинуться. И не бе видети льду: покры бо ся кровию» — так говорится в «Житии Александра Невского» о легендарной битве на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года, именуемой Ледовым побоищем.

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В конце XI века прошлого тысячелетия Запад, ведомый своим идейным вдохновителем — римской католической церковью, начал экспансию на Восток, которая, по существу, не прекращается до сих пор. Под благовидным предлогом освобождения «гроба Господня» и святого града Иерусалима из рук неверных — мусульман — начались так называемые крестовые походы в Палестину и Сирию, в ходе которых образовались многочисленные военизированные религиозные организации: духовно — рыцарские ордены, крестом и мечом несущие новую веру «отсталым» народам. Многие западные рыцари при этом имели на руках индульгенции — духовные грамоты с прощением им всех бывших и будущих грехов.

цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Носители цивилизауции

В ходе крестовых походов католическая церковь решала и свою основную задачу — ослабление или полное уничтожение Восточной Римской империи — Византии, христианской страны, но не католической, а православной. В 1204 году столица Византии Константинополь был взят штурмом и разграблен крестоносцами-католиками. Ими было образовано новое государство — Латинская империя, а в Константинополе обосновался католический патриарх, православный же был вынужден эмигрировать в город Никею.

В это же время римские курии приняли решение о включении в зону своего влияния Прибалтики, заселённой языческими племенами, и Северо-Западной православной Руси. На территории современной Калининградской области укрепился германский Тевтонский орден, на землях древних Эстов построили крепости датские рыцари, в Латвии обосновался орден меченосцев. Этот орден в 1337 году объединился с Тевтонским, и под названием «Ливонский» просуществовал до времён Ивана Грозного, которым и был полностью уничтожен. Именно на рыцарей Ливонского ордена после страшного разорения Руси полчищами Батыя католической церковью была возложена задача захвата земель последнего уцелевшего православного оплота того времени — Новгородской республики и её столицы — города Великий Новгород.

цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Справедливое правительство и честный суд

В Прибалтику направился эмиссар Ватикана епископ Вильгельм из города Модена с полномочиями от римского папы Григория IX координировать действия Германии, Швеции и Дании по захвату северо-западных русских земель.

Если бы планы римской курии осуществились, новгородцев и псковичей постигла бы участь славянских племенных союзов лютичей и ободритов, некогда заселявших весь север нынешней Германии, или прусских прибалтийских племён, полностью уничтоженных и ассимилированных Тевтонским орденом.

Первую попытку агрессии в июле 1240 года предприняли шведские и датские феодалы, но в устье Невы их войско было разбито новгородской дружиной под руководством 20-летнего полководца, русского князя Александра Ярославовича, получившего за эту славную победу прозвище Невский.

цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Великий Новгород

Управление в Новгородской республике того времени, занимавшей огромную территорию от Пскова до Уральских гор, существенно отличалось от других русских княжеств. Все главные вопросы решались на народном собрании — вече, текущие дела вершил избираемый глава города — посадник. Реальная же власть находилась в руках именитых купцов и бояр. Князь приглашался на службу со стороны, и в его компетенции входила организация защиты Новгорода от внешнего врага.

Князья теряли свою должность довольно часто, так произошло и с Александром Невским — не прошло и нескольких месяцев после Невской битвы, а новгородцы уже указали ему на дверь: «Путь чист!». А зря. Два месяца спустя в новгородские земли вторглись войска рыцарей-крестоносцев Ливонского и Тевтонского ордена.

Это было не просто нападение, а полномасштабная война, имевшая целью полный захват и покорение новгородских земель. И силы для этого были собраны нешуточные: кроме рыцарей ордена в них участвовали датчане, наёмники из многих германских земель, воинские формирования подвластных ордену народов: эстов, чуди, ливов.

цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Мирное сотрудничество

Вначале орденское войско обрушилось на приграничную псковскую крепость Изборск и штурмом ею овладело. Затем крестоносцы в кровопролитном сражении уничтожили псковское ополчение, выступившее на помощь Изборску, и подступили к стенам Пскова. В бою под Изборском псковичи потеряли до 800 воинов, во главе со своим воеводой Гаврилой Гориславичем.

Захватчики действовали не только военной силой, но с помощью подкупа, обмана и предательства. Измена псковских бояр во главе с Твердилой Иванковичем позволила ордену занять город без боя и разместить в нём свой гарнизон. В результате интриг тайных сторонников тевтонцев среди новгородских именитых купцов и бояр из Великого Новгорода был изгнан князь Александр Невский.

Вскоре ливонские войска, действующие севернее Пскова, заняли всё побережье Финского залива, в Копорье возвели крепость и двинулись на Великий Новгород, беспощадно расчищая себе «жизненное пространство»… Новгородцы всполошились лишь тогда, когда передовые отряды захватчиков зимой 1241 года появились в 35 верстах от города. Навстречу врагу были высланы наспех собранные заградительные отряды, во Владимир помчались гонцы с просьбой о помощи.

цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Защита парав ребенка

Великий владимирский князь Ярослав Всеволодович отправил в Новгород своего сына Андрея, но новгородцы его не приняли, требуя Александра. С личной просьбой вернуть в город Александра Ярославовича обратился к его отцу архиепископ Новгородский Спиридон. И Александр Невский вновь вступил на новгородский княжеский престол, не вспоминая былых обид.

Он действовал стремительно и решительно. Летом 1241 года его воины совершили неожиданный для врага рейд к побережью Балтийского моря, и после непродолжительной осады взяли штурмом крепость Копорье и уничтожили ливонский гарнизон. В сражении погиб новгородский воевода Гаврила Алексич, прославленный русский витязь, оказавший неоценимую помощь Александру Ярославовичу в Невской битве.

цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Павший товарищ

Затем был освобождён Псков, после чего крестоносцы спешно оставили Изборск. К концу года захватчики были полностью изгнаны с новгородских земель. Но этим дело не кончилось — и Орден, и Новгород готовились к решающим сражениям, накапливая силы.

Монгольское вторжение в Европу к этому времени практически завершилось. По не понятным до настоящего времени причинам хан Батый, разгромив в нескольких крупных сражениях венгерские, польские и германские войска, уводил свои тумены через южно-русские степи в сторону Волги. Возможно, от ордынцев просто откупились, так как через год монголы уже выступали союзниками крестоносцев на Ближнем Востоке. Благодаря этому дерптский епископ Генрих фон Бухсховеден получил подкрепления со стороны Тевтонского ордена, ранее задействованного для борьбы с монголами. Всего же в ливонском городе Дерпте и его окрестностях к марту 1242 года было сосредоточено до 15 000 профессиональных воинов — немцев, датчан, шведов и войск из состава местного населения, подчинённого ордену.

цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Русское воинство готово встретить врага

Под руководством Александра Невского собрались не менее внушительные силы, включающие в себя до 20 000 ратников: личная дружина князя, дружина и пешее владимирское ополчение его отца, великого князя Владимирского, суздальская дружина его брата Андрея, новгородское войско, псковские ополченцы. Александр не стал ждать нападения врага, он выступил первым.

Из Пскова объединённое русское войско в начале апреля 1242 года двинулось вдоль западного побережья Псковского озера на Дерпт — оплот и сосредоточение главных сил Ливонского ордена. У селения Хаммаст, уже на вражеской территории, произошло боевое столкновение разведки новгородцев с передовым отрядом крестоносцев. В яростной скоротечной схватке небольшая русская дружина понесла тяжелые потери и отошла к основному войску, немцы их не преследовали.

цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Русь расписывают кому Псков, Кому Новгород

От захваченных в бою пленных русскому князю стало известно, что основные силы ордена покинули Дерпт и двинулись по направлению к Новгороду, приближаясь к Чудскому озеро. Опередив противника, русское войско по перешейку, соединяющему Чудское и Псковское озёра, перешло на новгородскую сторону и заняло позицию на пути следования крестоносцев.

Рано утром 5 апреля князь Александр Ярославич расположил войска у восточного берега озера, у острова «Вороний камень» на противоположной стороне, в 7 верстах уже выводил свои силы на лёд ливонский магистр.

цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Носители цивилизации на подхроде — готовь оружие

Лёгкая конница передового полка новгородцев, быстро преодолев разделяющие войска пространство, начала массированный и методичный обстрел неприятеля, нанося ему существенный урон. Стрелы с бронебойными наконечниками, выпускаемые всадниками из мощных составных луков, на скаку за 100 шагов насквозь пробивали щиты, рыцарские латы и кольчуги, не говоря уже о попонах и защитных накидках лошадей. Арбалетчики же ливонцев могли уверенно поражать цели лишь на расстоянии в два раза короче. К тому же конный лучник выпускал в минуту 10−12 стрел, а пеший арбалетчик за это время мог произвести не больше трёх выстрелов. Тактика монгольских стрелков, зачастую решавших исход сражений, не прошла мимо русского воинского дела и была успешно взята русскими на вооружение.

Неся потери, орденские войска выстроились клином, или «свиньёй», когда в первом плотно сомкнутом ряду расположены 3−4 всадника, а в каждом последующим — на 2 больше, и двинулись к русскому берегу, где их уже ожидали полки Александра Невского. Продвигаться ливонцам приходилось шагом, чтобы не отстали пешие ландскнехты, находившиеся внутри колонны. Всё это время не прекращался смертоносный дождь русских стрел. Только приблизившись вплотную, всадники — рыцари опустили длинные копья и бросились в галоп на ощетинившуюся копьями и рогатинами русскую рать.

цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Атака тяжелой кавалерии

Стальная орденская «свинья» со страшным грохотом и лязгом вломилась в густые ряды пеших русских воинов, пронзила их насквозь, растерзав и насмерть затоптав сотни людей, и увязла сама, наткнувшись на ряды саней и высокий обрывистый берег. Заревели сигнальные трубы, и русские полки Правой и Левой руки, состоящие из отборных новгородских воинов, стиснули с боков плотную массу ливонцев. Началась страшная рубка, в которой только каждый третий погибал от ран, остальные были раздавлены, или задыхались от удушья.

С. Рубцов. Александр Невский на Плещеевом озере

В тыл смешавшемуся немецкому воинству ударила конная дружина витязей Александра Невского, находившаяся в засаде, и вскоре всё было кончено — орденское рыцарское войско нашло свой бесславный конец на льду Чудского озера в битве, получившей историческое название «Ледовое побоище».

Спасавшихся бегством рыцарей и их союзников русские гнали семь вёрст — через всё озеро, до противоположного берега, где бегущие начали проваливаться в воду сквозь трескающийся апрельский лёд.

В.А.Серов. Ледовое побоище. 1945

По данным Новгородской летописи крестоносцы потеряли в Ледовом сражении 400 рыцарей, прочего воинства было побито «без счёта», 50 знатных ливонцев русские захватили в плен. Немецкие хроники скромно упоминают о 20 погибших и 6 пленённых «братьях», что явно далеко от действительности, ведь только на острие немецкого клина находились 64 рыцаря, и шансов остаться в живых в таком сражении у них практически не осталось.

Потери русского войска тоже были тяжелы: особенно большой урон понесла новгородско-владимирская пешая дружина Большого полка — «чела», принявшая на себя таранный удар рыцарской конницы.

Ледовое побоище стало одной из самых скоротечных битв средневековья, окончившихся с таким поразительным результатом. Силы сторон перед сражением были примерно равны, и каждый из противников имел шанс одержать победу. Численный перевес русских вполне компенсировался опытом ливонских и тевтонских рыцарей, приобретённым ими в многочисленных крестовых походах.

цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Побежденные — осознание реальности

Вооружение и снаряжение русских витязей и рыцарей Ордена существенно не отличалось — оба воинства были облачены в кольчуги, усиленные кожаными или металлическими панцирями, или бригантинами — матерчатыми куртками без рукавов с нашитыми металлическими бляхами. Наряду с кольчугами новгородцы массово использовали пластинчатые доспехи. Копья, мечи, палицы, булавы, шестопёры и боевые топоры также являлись привычным оружием средневековых воинов. Различались по форме стальные шлемы и щиты. Кони укрывались попонами с нашитыми полосами железа, на их головы крепились железные маски. Основное отличие заключалось в стрелковом оружии: крестоносцы располагали отрядами стрелков — арбалетчиков, а практически каждый русский воин имел сложный составной лук и колчан с 30 стрелами.

Исход этого судьбоносного для Руси сражения решила гениальность русского полководца, стойкость и мужество русских воинов, защищавших родную землю. Новгородскому князю было всего 22 года, а он уже заявил о себе, прославившись на века. Именно ему, жившему и боровшемуся с врагами Руси в XIII веке, мы обязаны своим существованием в XXI.

цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Апофеоз войны

Политические последствия победы над Ливонским орденом говорят сами за себя: посольство Ордена немедленно запросило мира и приняло все условия русского князя, вплоть до уплаты ежегодной дани. Северо-западные границы русских земель стабилизировались на несколько столетий, а Ливонский орден никогда больше не осуществлял таких крупных наступательных компаний на русские территории.

Принимая послов немецкого епископа, Александр Невский произнёс хорошо известные каждому патриоту слова, о которых должны помнить и враги России: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет! На том стояла и стоять будет Русская земля!».

цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Nevermore!

В 1938 году советский режиссёр Сергей Эйзенштейн снял художественный фильм «Александр Невский», в котором Ледовое побоище предстало перед зрителями так ясно, что кажется будто фильм документальный. Этот фильм прошёл всю Великую Отечественную Войну. Он вселял уверенность в сердца бойцов, укреплял твёрдость духа советских солдат, боровшихся не на жизнь, а на смерть с немецко-фашистскими захватчиками и по праву является одним из лучших экранизаций далёких исторических событий.

Смотрите галерею киноцитат из фильма Сергея Эйзенштейна

Победе русского воинства над рыцарями Тевтонского и Ливонского ордена посвящён особый день в календаре России — День воинской славы 18 апреля, 5 апреля по старому стилю.