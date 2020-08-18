Калуга, 18 августа, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта в Калужской области обратили внимание руководство регионального минздрава на неприспособленность помещений поликлиники в микрорайоне «Правый берег» Калуги для врачебного приёма большого количества детей. Об этом 18 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ в Калужской области Дмитрий Афанасьев.

Фото пресс-службы регионального исполкома ОНФ в Калужской области Поликлиника калужского микрорайона «Правый берег».

Рейд общественников выявил острую проблему, связанную с доступностью медицинской помощи для детей. Эксперты Народного фронта подтвердили, что претензии со стороны жителей микрорайона обоснованы.

«Острой проблемой для десятков тысяч жителей микрорайона «Правый берег» Калуги стали крайне стесненные условия в детской поликлинике площадью всего 250 квадратных метров, из которых половина — это коридоры и подсобки. К поликлинике на май 2020 года прикреплены 12,5 тысячи детей. Микрорайон переживает настоящий всплеск рождаемости — 700−800 детей в год, — но условия остались 20-летней давности. Нагрузка на одного педиатра — две тысячи детей при нормативе в 800. Страдает доступность», — считает Дмитрий Афанасьев.

По мнению общественников, аналогичная ситуация складывается и в сельской медицине региона, где в ряде мест открываются новые фельдшерско-акушерские пункты, но работать в этих ФАПах некому.