Ново-Огарево, Московская область, 18 августа, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Падение экономики России будет меньше, чем в других странах. Об этом 18 августа заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным

«Сокращение, падение будет меньше, чем в других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года», — сказал Путин.

По его словам, падение рано или поздно пройдёт и будет необходимо «отвечать на тот вызов, который связан с ростом мировой экономики».