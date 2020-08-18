Ново-Огарево, Московская область, 18 августа, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.

Kremlin.ru Встреча с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным

«Обсуждалась, в частности, деятельность нефтегазовой компании в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также в контексте реализации соглашения «ОПЕК плюс», — говорится в сообщении.

По словам Сечина, «Роснефть» в целом стабильно работает над достижением задач стратегического развития, которые поставил глава государства, обеспечивая сейчас в среднем около шести процентов мировой добычи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сечин заявил, что «Роснефть» исполнит все обязательства по поставкам нефти, согласно заключённым контрактам, несмотря на снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Читайте также: Сечин обещал исполнение всех контрактных обязательств «Роснефтью»