Путин провёл встречу с главой «Роснефти»
Ново-Огарево, Московская область, 18 августа, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
«Обсуждалась, в частности, деятельность нефтегазовой компании в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также в контексте реализации соглашения «ОПЕК плюс», — говорится в сообщении.
По словам Сечина, «Роснефть» в целом стабильно работает над достижением задач стратегического развития, которые поставил глава государства, обеспечивая сейчас в среднем около шести процентов мировой добычи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сечин заявил, что «Роснефть» исполнит все обязательства по поставкам нефти, согласно заключённым контрактам, несмотря на снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+.
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